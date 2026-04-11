Ucraina attacco russo su Odessa poco prima tregua Pasqua | 2 morti

Nella giornata di oggi, sabato 11 aprile, si sono verificati nuovi attacchi in Ucraina, a poche ore dall’annuncio di un cessate il fuoco temporaneo in occasione della Pasqua ortodossa. A Odessa, un attacco russo ha provocato la morte di due persone, mentre le operazioni militari continuano in diverse zone del paese. La tregua annunciata da Mosca dovrebbe entrare in vigore nel pomeriggio, ma gli scontri proseguono.

(Adnkronos) – Ancora attacchi in Ucraina oggi, sabato 11 aprile, a poche ore dal cessate il fuoco temporaneo previsto per la Pasqua ortodossa annunciato da Mosca e destinata a entrare in vigore nel pomeriggio. Secondo le ultime informazioni diffuse dalle autorità ucraine, si sono registrati raid russi in diverse regioni del Paese, con vittime e feriti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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