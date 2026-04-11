Nella notte, un attacco proveniente dalla Russia ha colpito una zona residenziale di Odessa, nel sud dell’Ucraina, causando la morte di due persone. L’attacco si è verificato prima dell’annunciata tregua pasquale. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali responsabili o sul numero di feriti. La città si trova in uno stato di allerta mentre continuano le tensioni nella regione.

Due persone sono state uccise nella notte da un attacco russo contro una zona residenziale di Odessa, nel sud dell'Ucraina. Lo hanno annunciato oggi le autorità regionali, a poche ore dall'inizio di una tregua decisa in occasione della Pasqua ortodossa. "Altre due persone ferite sono attualmente in ospedale" e "le infrastrutture civili hanno subito danni ingenti", in particolare edifici, una residenza universitaria e una scuola materna, ha aggiunto Serhii Lysak, capo dell'amministrazione militare della regione di Odessa, grande città portuale sul Mar Nero regolarmente presa di mira da Mosca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Attacco russo uccide due persone a Odessa prima della tregua pasquale

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