Garisenda botta e risposta tra governo e Comune di Bologna

La tensione sulla Garisenda non si placa. Il governo e il Comune di Bologna si scambiano accuse e critiche. La sottosegretaria Lucia Borgonzoni ha chiesto un tavolo nazionale per affrontare i problemi della torre, mentre l’amministrazione locale risponde difendendo il proprio operato. La discussione si fa sempre più accesa, con le parti che non trovano ancora un punto di incontro.

“Li sproniamo, così almeno fanno qualche controllo” attacca Borgonzoni; “Conosce poco di questo intervento” dice invece l’assessore Borsari La situazione della Garisenda continua a far discutere Comune di Bologna e governo. Nei giorni scorsi, la sottosegretaria al ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni, ha attaccato il lavoro dell’amministrazione bolognese, intimando la creazione di un tavolo nazionale che possa occuparsi della questione. “A oggi siamo ancora nella stessa situazione del 2023 - ha detto Borgonzoni a èTv -. Se andiamo avanti così bisognerà fare un tavolo nazionale per capire che cosa fare per mettere in sicurezza la Garisenda, i cittadini e iniziare a intervenire”.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Garisenda Bologna

Durante la partita tra Inter e Bologna, si sono susseguiti momenti di tensione tra Thuram e Orsolini, con scambi di battute che hanno attratto l'attenzione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Garisenda Bologna

Argomenti discussi: Duello Lepore-Bignami. FdI: Per lui niente tessera. E il sindaco: No a lezioni.

Botta e risposta Calenda-Formigli su invito a PiazzapulitaBotta e risposta durissimo tra il leader di Azione Carlo Calenda e il conduttore di Piazzapulita, La7, Corrado Formigli. Oggetto della polemica social le rispettive ricostruzioni della partecipazione ... repubblica.it