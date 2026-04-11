La Polizia Locale ha portato a termine interventi stradali nelle zone di Gonzaga, Bondeno e Palidano. Le operazioni hanno riguardato lavori strutturali finalizzati a migliorare la sicurezza e la circolazione, in particolare nelle aree vicino alle scuole e alle zone pedonali. Le modifiche sono state realizzate per rendere più sicure le strade frequentate da studenti e pedoni, con l’obiettivo di favorire un traffico più ordinato e controllato.

La Polizia Locale ha completato una serie di interventi strutturali volti a potenziare la sicurezza e la fluidità del traffico in diverse zone tra Gonzaga, Bondeno e Palidano. Le operazioni hanno toccato punti nevralgici della mobilità urbana, con un specifico sulla protezione degli studenti e sul miglioramento della visibilità agli incroci. Sicurezza scolastica e gestione dei flussi pedonali. A Palidano, l’attenzione si è concentrata sull’area dell’Istituto Strozzi, dove la gestione della sicurezza durante gli orari di punta è stata affinata attraverso nuove misure per i flussi di traffico. Per proteggere gli studenti, sono stati integrati i divieti di transito nei momenti critici di ingresso e uscita dalle lezioni, fornendo al contempo indicazioni più chiare per l’utilizzo dei parcheggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi interventi stradali: più sicurezza per scuole e pedoni

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