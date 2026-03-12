Rimini rafforza l’inclusione scolastica | più supporto Lis e nuovi interventi nelle scuole

Il Comune di Rimini ha annunciato l’aumento dei servizi di supporto Lis e l’introduzione di nuovi interventi nelle scuole, con l’obiettivo di migliorare l’inclusione scolastica. L’azione riguarda sia i servizi educativi più specializzati sia le dotazioni materiali utilizzate quotidianamente da bambini e studenti con disabilità. L’obiettivo è garantire a tutti un’esperienza scolastica più accessibile.

Oltre mille ore di supporto alla comunicazione e interventi sugli ausili per garantire pieno accesso agli spazi scolastici Il Comune di Rimini rafforza il proprio impegno per una scuola realmente inclusiva, intervenendo sia sui servizi educativi più specialistici sia su quelle dotazioni materiali che, ogni giorno, permettono a bambine, bambini e studenti con disabilità di vivere pienamente gli spazi scolastici. Negli ultimi giorni il Settore Educazione ha approvato due provvedimenti che, letti insieme, raccontano una stessa visione: l'inclusione non è un singolo servizio, ma un insieme di azioni concrete che garantiscono accesso, comunicazione e partecipazione.