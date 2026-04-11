Nuova luce per il quartiere Poggiofranco | arrivano 50 pali led nel giardino di viale Kennedy
Nel quartiere Poggiofranco di Bari, nel giardino di viale Kennedy, saranno installati cinquanta nuovi pali della luce dotati di corpi illuminanti a led. I lavori di messa in posa sono previsti nei prossimi giorni. Questa iniziativa coinvolge l’installazione di nuove fonti di illuminazione pubblica nella zona. La modifica riguarda esclusivamente il giardino di viale Kennedy all’interno del quartiere.
Cinquanta nuovi pali della luce con corpi illuminanti a led saranno installati, nei prossimi giorni, all'interno del giardino di viale Kennedy, nel quartiere Poggiofranco di Bari. L'intervento fa parte dell'accordo quadro per la costruzione di nuovi impianti di pubblica illuminazione e per la.🔗 Leggi su Baritoday.it
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