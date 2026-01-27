Riqualificazione di Piazza Ebalia | taglio degli oleandri nuove piante e nuove luci LED

Il Comune di Taranto ha iniziato i lavori di riqualificazione di Piazza Ebalia. Nei giorni scorsi sono stati tagliati gli oleandri, che saranno sostituiti con nuove piante più adatte al nuovo assetto delle aiuole. Sono stati anche installati nuovi sistemi di illuminazione a LED per rendere la piazza più vivibile e moderna. I lavori continuano e presto la piazza cambierà aspetto.

Tarantini Time Quotidiano Il Comune di Taranto riqualifica Piazza Ebalia. Nei giorni scorsi sono stati tagliati gli oleandri e al loro posto saranno piantumate altre specie vegetali tenendo conto degli obiettivi di riqualificazione e delle esigenze paesaggistiche del nuovo assetto delle aiuole. "Le specie sono state selezionate principalmente in base alle caratteristiche ornamentali, alle possibilità di coltivazione nonché alla fascia climatica e alle criticità ambientali a cui sono esposte – spiega l'assessore all'Ambiente, Fulvia Gravame – La scelta delle nuove piante permetterà anche una visuale più armonica sulla piazza e di apprezzare meglio la fontana monumentale".

