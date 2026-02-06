Nuove regole sulle abitazioni donate | più sicurezza per gli acquirenti

Da oggi, la vendita degli immobili donati diventa più sicura. Il governo ha approvato una riforma che introduce nuove regole per tutelare gli acquirenti. Ora, chi compra case donate può contare su norme più chiare e garanzie più forti, riducendo i rischi e le truffe. La misura mira a rendere più trasparente il mercato immobiliare e a proteggere chi acquista.

È entrata in vigore la riforma che rende finalmente più sicura la vendita degli immobili ricevuti in donazione. A comunicarlo è il Consiglio Notarile di Arezzo che informa i cittadini di un'importante novità normativa per cui chi acquista un immobile da un donatario non dovrà più temere, in.

