Cinquecento piante donate ai cittadini | via al progetto Adotta un mandorlo
Gli arbusti verranno distribuiti ai residenti per preservare il patrimonio agricolo locale, legato alla produzione del celebre Biscotto Cegliese CEGLIE MESSAPICA – Prende il via un progetto per la salvaguardia dell'identità agricola e gastronomica della città di Ceglie Messapica, con il lancio del bando "Adotta un mandorlo". L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale, prevede la distribuzione di 500 astoni di mandorlo appartenenti a varietà storiche del territorio. Il bando si collega alla "Festa del mandorlo, dal mandorlo al Biscotto Cegliese", evento in programma ad aprile che celebrerà questa storica coltura. I cittadini interessati possono consultare l'avviso pubblico e scaricare il modulo di domanda dal sito ufficiale del comune. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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