Nicla ha avviato una nuova campagna di raccolta fondi, con l’obiettivo di raggiungere i 200 mila euro. La somma richiesta rappresenta il traguardo attuale per sostenere le sue esigenze. La raccolta è in corso e l’obiettivo è stato comunicato ufficialmente. La cifra di 200 mila euro definisce il target da raggiungere nei prossimi mesi.

di Fabrizio Paladino Il nuovo obiettivo della raccolta fondi per Nicla è stato fissato a 200mila euro. Dopo aver raggiunto in pochi giorni il primo traguardo dei 100mila euro grazie a una straordinaria ondata di solidarietà la mobilitazione continua per sostenere il lungo percorso di cure e riabilitazione che attende questa giovane mamma. Nicla ha 36 anni, è una viaggiatrice, una tecnica di radiologia al Meyer di Firenze e una donna innamorata della vita, dell’amicizia e del suo compagno Cesare. Insieme hanno costruito una famiglia piena di progetti e sogni. Nicla è la mamma di Ernesto, che ha tre anni, e il 18 agosto è nato Arturo, il suo secondo figlio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nicla, la raccolta fondi continua. Il nuovo obiettivo a 200mila euro

