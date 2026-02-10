Byd ATTO 3 EVO il SUV elettrico si aggiorna | nuova piattaforma doppia trazione e ricarica a 800 Volt

BYD presenta l’ATTO 3 EVO, il suo SUV elettrico aggiornato. La casa cinese ha introdotto una nuova piattaforma, una doppia trazione e la ricarica a 800 Volt, puntando a rendere il veicolo più pratico e adatto alle esigenze di chi lo usa ogni giorno. Il modello si presenta con un look sportivo e un’attenzione speciale alle prestazioni. L’obiettivo è convincere chi cerca un’auto elettrica affidabile e facile da usare, senza complicazioni.

BYD inquadra ATTO 3 EVO come un’evoluzione vera del proprio SUV elettrico dal taglio sportivo, nata con un traguardo dichiarato: rendere il modello più “vicino” a ciò che le persone chiedono davvero quando usano un’auto tutti i giorni. Il lavoro, infatti, non si concentra su un singolo aggiornamento, ma su un insieme di interventi che coinvolgono powertrain, architettura del veicolo, efficienza e funzionalità di bordo, con l’intenzione di offrire un prodotto più completo e più centrato sulle aspettative di chi guida. A dare voce a questa strategia è Stella Li, Executive Vice President di BYD, che insiste sulla velocità di sviluppo del marchio e sulla capacità di trasferire rapidamente le tecnologie più recenti su un modello di grande diffusione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Byd ATTO 3 EVO, il SUV elettrico si aggiorna: nuova piattaforma, doppia trazione e ricarica a 800 Volt Approfondimenti su Byd ATTO 3 EVO Auto, BYD presenta la nuova ATTO 3 EVO: Suv sportivo ancora più evoluto La casa automobilistica cinese BYD ha svelato la nuova ATTO 3 EVO, un SUV sportivo che punta a conquistare il mercato con un’offerta più completa. XPENG G6 e G9 MY26 alla prova: l’800 Volt accelera la ricarica Scopri il nuovo volto di XPENG con i modelli G6 e G9 MY26, protagonisti del debutto italiano. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. BYD Atto 3 EV Review | Interior, Performance & Technology Features Ultime notizie su Byd ATTO 3 EVO Argomenti discussi: BYD non si ferma: i numeri in Italia e in Europa; BYD cresce in Italia e in Europa: 3.553 immatricolazioni, 2,5% di quota e 8.000 ordini per ATTO 2 DM-i a gennaio 2026; BYD apre il 2026 con il record di immatricolazioni per Atto 2 DM-i; BYD vola nel 2026: leadership elettrificata in Italia, boom Atto 2 DM-i e crescita in Europa. BYD ATTO 3 EVO – Evoluzione della specieLa nuova ATTO 3 EVO introduce novità per powertrain, architettura, efficienza e funzionalità. Prezzo di lancio a partire da 37.600 euro ... msn.com Byd presenta Atto 3 Evo, più autonomia e prestazioni sportiveMILANO - Più autonomia, design rinnovato, maggiore sicurezza, tecnologia di ultima generazione e prestazioni sportive. Si presenta così la nuova Atto 3 Evo di BYD, il suv elettrico sportivo che punta ... laprovinciacr.it Byd Atto 3 Evo: più potenza, ricarica ultrarapida e design rinnovato dentro e fuori x.com BYD, la Atto 2 sarà la prima auto prodotta in Europa: addio dazi - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.