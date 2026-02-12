Debutta la nuova Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+

Debutta la nuova Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+. La casa tedesca presenta un SUV sportivo che unisce tecnologia di derivazione racing e sistemi ibridi leggeri. L’obiettivo è rafforzare la posizione nel segmento delle auto performanti. Il modello punta a conquistare gli appassionati di guida dinamica e tecnologia avanzata, offrendo un mix di potenza e efficienza.

(Adnkronos) – Mercedes-AMG amplia la propria offerta nel segmento dei SUV sportivi con la nuova GLC 53 4MATIC+, modello che punta a rafforzare il posizionamento del marchio nella fascia performance combinando tecnologie di derivazione racing, sistemi ibridi leggeri e soluzioni avanzate di dinamica di guida. Il nuovo modello è equipaggiato con un motore sei cilindri in.

