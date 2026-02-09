AMG elettrica | SUV da 1000 CV sfida Porsche debutto nel 2027 su nuova piattaforma AMGEA e ricarica ultra-rapida

Mercedes-AMG presenta il suo nuovo SUV completamente elettrico, pronto a sfidare Porsche. Con 1000 cavalli di potenza, il veicolo arriverà nel 2027 sulla piattaforma AMG.EA e supporterà ricariche ultra-rapide. La casa tedesca punta a rivoluzionare il segmento con un modello che promette alte prestazioni e tecnologia avanzata.

Mercedes-AMG sta accelerando verso un futuro completamente elettrico, con un nuovo SUV ad alte prestazioni che si preannuncia come un punto di svolta nel segmento dei veicoli ibridi. Avvistato durante i test invernali, il modello promette prestazioni eccezionali e un design distintivo, sfidando Porsche Cayenne Electric nell’attuale panorama del mercato. L’arrivo sul mercato è previsto per il 2027. Il team di Affalterbach, noto per le rivisitazioni dei modelli della gamma Benz, si prepara a presentare un veicolo che rappresenta una vera e propria novità. A differenza delle precedenti creazioni, che spesso si basavano su modelli esistenti, questo SUV sarà costruito sulla nuova piattaforma AMG Electric Architecture (AMG.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Porsche lancia sul mercato il nuovo Cayenne Electric, un SUV che promette potenza e tecnologia all’avanguardia.

