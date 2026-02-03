I rapporti tra gli Stati Uniti e l’India si riaprono. Donald Trump ha annunciato che i due paesi stanno lavorando per riavvicinarsi, dopo un periodo di tensioni. Ora si parlano di commercio, tariffe e anche della questione petrolio russo. La svolta arriva dopo mesi di freddezza tra le due potenze.

E alla fine arrivò il disgelo. I rapporti tra Washington e Nuova Delhi sono tornati a farsi distesi. A renderlo noto, è stato, l’altro ieri, lo stesso Donald Trump. “È stato un onore parlare stamattina con il premier indiano Modi. È uno dei miei più grandi amici e un leader potente e rispettato del suo Paese. Abbiamo parlato di molti argomenti, tra cui il commercio e la fine della guerra con Russia e Ucraina. Ha accettato di smettere di acquistare petrolio russo e di acquistarne molto di più dagli Stati Uniti e, potenzialmente, dal Venezuela. Questo contribuirà a porre fine alla guerra in Ucraina”, ha dichiarato il presidente americano su Truth lunedì, per poi aggiungere: “Con effetto immediato, abbiamo concordato un accordo commerciale tra Stati Uniti e India, in base al quale gli Stati Uniti applicheranno una tariffa reciproca ridotta, portandola dal 25% al??18%. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Washington–Nuova Delhi, il disgelo di Trump: commercio, tariffe e la sfida del petrolio russo

Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti prevedono di gestire il petrolio del Venezuela per molti anni, sottolineando un ruolo di leadership nella gestione delle risorse del paese sudamericano.

