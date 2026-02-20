Cinà vola a Nuova Delhi | 2 set e semifinale sfida al giapponese

Federico Cinà ha raggiunto le semifinali del torneo Challenger di Nuova Delhi dopo aver vinto contro il tennista locale Sumit Nagal in due set. La vittoria è arrivata in un match combattuto, che ha dimostrato la determinazione del giovane italiano. Ora, Cinà attende con fiducia il prossimo avversario, un giocatore giapponese, per cercare di proseguire la corsa nel torneo. La sua prestazione accende l’attenzione sul futuro del tennis italiano.

Federico Cinà Avanza a Nuova Delhi: Una Vittoria che Illumina il Tennis Italiano. Federico Cinà si è qualificato per le semifinali del Challenger di Nuova Delhi, superando il tennista di casa Sumit Nagal in due set. Mentre l’azzurro prosegue la sua corsa nel torneo indiano, altri tennisti italiani hanno incontrato ostacoli nei Challenger di Lille e Tigre, evidenziando un panorama competitivo e in evoluzione per il tennis nazionale. Cinà, un Passo Avanti nel Circuito Challenger. La performance di Federico Cinà a Nuova Delhi rappresenta un segnale incoraggiante per il tennis italiano. Il giocatore ha superato Sumit Nagal con un punteggio di 6-4 6-4, dimostrando solidità e determinazione nel corso dell’incontro.🔗 Leggi su Ameve.eu

Atp Doha, Sinner eliminato a sorpresa: Mensik vince al terzo set e vola in semifinaleJannik Sinner è stato eliminato all’Atp di Doha dopo una partita avvincente contro Jakub Mensik, che ha battuto in tre set.

Musetti vola in semifinale a Hong Kong: battuto Wong in due setLuca Musetti si è qualificato per la semifinale del torneo di Hong Kong, sconfiggendo il padrone di casa Wong in due set con il punteggio di 6-4, 6-4.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.