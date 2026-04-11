Dopo meno di due stagioni, l’esperienza di coach Di Paolantonio sulla panchina della Benedetto XIV Cento si è conclusa con un esonero. La decisione è stata presa in seguito alle tre vittorie ottenute in cinque mesi, dati che hanno portato alla fine del suo incarico. La squadra ora si trova senza allenatore, in un momento di transizione.

Dopo poco meno di 2 stagioni, è terminata con un esonero l’esperienza di coach Di Paolantonio sulla panchina della Benedetto XIV Cento. Arrivato nell’estate del 2024 per raccogliere la pesante eredità di Mecacci, l’allenatore abruzzese venne scelto dall’allora gm Nicolai per provare a condurre alla salvezza una rinnovatissima e giovanissima Sella Cento. A inizio stagione 20242025 erano tante le scommesse in casa Benedetto XIV: Berdini play titolare a 21 anni, Tanfoglio il suo cambio di 19 anni alla prima vera esperienza da senior, Davis pescato in Giappone, l’altro 19enne Moretti da sgrezzare e lanciare. Il girone di andata della scorsa stagione fu molto sofferto, anche a causa degli infortuni di Sperduto e Delfino, in più a dicembre il deludente Anderson venne sostituito da Gabe Devoe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Numeri eloquenti e un esonero ormai inevitabile. Di Paolantonio paga le tre vittorie in 5 mesi

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