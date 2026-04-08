Dopo due settimane di tregua tra Stati Uniti e Iran, e la temporanea riapertura dello Stretto di Hormuz, le compagnie aeree segnalano che ci vorranno mesi per normalizzare le forniture di carburante. Questa situazione ha già causato un aumento dei prezzi e si prevede che continuerà a influenzare la disponibilità di carburante, mettendo a rischio numerosi voli in programma. La crisi dei carburanti rimane quindi una delle maggiori preoccupazioni nel settore dell’aviazione.

Dopo la tregua di due settimane tra Usa e Iran e la riapertura almeno momentanea dello Stretto di Hormuz, ha risolto solo apparentemente la crisi dei carburanti che mettono a rischio centinaia di voli. Il direttore generale dell’Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (Iata), Willie Walsh, ha infatti spiegato che ci vorranno comunque mesi prima che la situazione torni alla normalità. “Ci vorranno comunque mesi per tornare ai livelli di fornitura necessari, viste le interruzioni alla capacità di raffinazione in Medio Oriente. Non credo che accadrà in poche settimane” ha dichiarato Walsh ai giornalisti. Secondo Walsh l’aumento dei prezzi dei biglietti è “inevitabile”: “Non credo che tutti abbiano compreso appieno quanto fosse concentrata la capacità produttiva in alcune parti del mondo”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tregua in Iran, le compagnie aeree: “Mesi per normalizzare forniture, inevitabile l’aumento dei prezzi”

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