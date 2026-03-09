In casa Benedetto XIV si sta valutando il futuro dell’allenatore dopo la sconfitta casalinga contro Mestre, che ha suscitato sconcerto tra i tifosi e lo staff. La squadra ha ottenuto tre vittorie in quattro mesi, e questa battuta d’arresto ha portato a una fase di riflessione sulla guida tecnica. La situazione resta sotto osservazione in attesa di decisioni ufficiali.

Sono ore di riflessione in casa Benedetto XIV: la pesante sconfitta interna contro Mestre ha lasciato tutto l’ambiente biancorosso perplesso e attonito. Dopo la netta sconfitta a Cremona in una partita in cui la Sella era stata sovrastata dalla fisicità ed intensità della Juvi, ci si aspettava una pronta reazione della squadra di coach Di Paolantonio, invece sabato Mestre ha banchettato alla Baltur Arena, dominando in lungo e in largo per tutto l’incontro. Già sabato sera c’è stato un confronto tra il gm Nicolai e alcuni dirigenti: incontri e riflessioni ci sono stati anche ieri perchè è evidente che di questo passo la permanenza in A2 sia veramente a rischio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tre sole vittorie in quattro mesi. La società riflette sul tecnico

Articoli correlati

Spalletti Juve, nessun dubbio sul tecnico: la società sta già iniziando a programmare insieme a lui il futuro. Le mossedi Redazione JuventusNews24Spalletti Juventus, il club bianconero conferma la guida tecnica guardando al futuro con grandi ambizioni in vista della...

Leggi anche: Violenza domestica, quattro interventi urgenti in tre mesi in Val Seriana

Altri aggiornamenti su Tre sole

Temi più discussi: Lazio-Dea, primo round di Coppa; Snowboard: trionfo Bormolini, gioia Felicetti. Un podio che sa di amicizia; Cremonese, verso lo scontro diretto: il Lecce ha il peggior attacco della Serie A; Rugby, l’Italia batte l’Inghilterra e fa la storia.

Renate cerca il poker di vittorie: al Mino Favini arriva il LumezzaneRENATE - Terzo posto con 51 punti in coabitazione con il Trento e tre vittorie di fila. Splende decisamente il sole sul Renate di Luciano ... monzaindiretta.it

Quasi lo stesso percorso fra Juric e Tudor. Tre sole vittorie in dieci partiteIgor Tudor e Ivan Juric stanno facendo quasi lo stesso percorso tra campionato e Champions League. Tre vittorie per ciascuno su dieci partite, alla guida di due squadre che sono arrivate, nell'ultimo ... tuttomercatoweb.com

Queste tre anime fragili e smarrite, ormai sole al mondo, non hanno più nulla e nessuno. Non sanno cosa fare, non hanno punti di riferimento. Lupetto Birillo Sasha Separati non solo dalla loro famiglia umana, che, malata, è stata sfrattata e ha dovuto abb - facebook.com facebook

Tre scatti per innamorarsi dei tramonti invernali Il sole scende lento sul mare, accende i tetti, sfiora il profilo della città e si spegne dietro l’orizzonte lasciando nell’aria una promessa silenziosa. Grazie a antonypic_, fra_samp92 e massipuffo80 x.com