Amazon e Google guidano la crescita dell’IA ma a quale prezzo?

Amazon e Google continuano a investire miliardi di dollari nell’intelligenza artificiale, puntando a dominare il mercato del futuro. Ma i costi di questa corsa non sono ancora chiari, e molti si chiedono quale sarà il prezzo da pagare. Intanto, i due colossi si avvicinano al 2026 con grandi ambizioni, mentre il mondo osserva curioso e preoccupato.

**Amazon e Google si lanciano in una corsa all'investimento senza ritorno: il 2026 promette un nuovo paradigma per l'intelligenza artificiale, ma a che costo?** Nel cuore della cronicità tecnologica, due giganti hanno deciso di investire miliardi di dollari in un futuro ancora non definito. **Amazon**, con un piano di investimento di 200 miliardi di dollari per il 2026, e **Google**, che punta a 175-185 miliardi, stanno accelerando la corsa per controllare il dominio futuro dell'intelligenza artificiale. Con un passo avanti decisivo, le due aziende hanno annunciato un ingaggio strategico su data center, semiconduttori, robotica, e satelliti in orbita bassa.

