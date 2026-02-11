IA | Giganti tech consolidano il potere la democratizzazione resta un miraggio Analisi su rischi e controllo dati

Le grandi aziende tecnologiche continuano a concentrare potere e risorse nell’intelligenza artificiale, lasciando molte promesse di democratizzazione irrealizzate. Mentre il settore cresce rapidamente, i rischi legati al controllo dei dati e alla concentrazione di influenza aumentano. Il futuro dell’AI sembra ancora nelle mani di pochi, e la possibilità di un accesso più equo resta lontana.

Il futuro dell’intelligenza artificiale è già qui, ma il suo sviluppo non sta livellando il campo di gioco come molti si aspettavano. Anzi, rischia di concentrare il potere nelle mani di un numero ristretto di aziende tecnologiche, principalmente statunitensi e cinesi, con implicazioni significative per l’economia globale e la definizione delle regole di questa nuova era digitale. Questo scenario emerge da un’analisi approfondita del settore, che rivela come giganti come Google, Microsoft e Meta stiano consolidando il loro dominio. L’attenzione sul mondo dell’intelligenza artificiale è cresciuta esponenzialmente a partire dal 2022, con l’arrivo di ChatGPT e la sua capacità di rivoluzionare l’interazione uomo-macchina.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Giganti Tech

Il procuratore generale di Milano mette in guardia sui rischi dell’intelligenza artificiale nel settore giudiziario.

