A partire dal 1° febbraio, entra in vigore la nuova Zona a Traffico Limitato (Ztl) di Novara. Il sindaco Alessandro Canelli ha annunciato un avvio graduale, per consentire a residenti e operatori di adattarsi e valutare eventuali miglioramenti. Questa modifica mira a regolare il traffico cittadino, con attenzione alle esigenze di automobili e pedoni. Di seguito, si approfondiscono le principali novità e gli aspetti pratici del nuovo sistema.

“Procederemo passo dopo passo - ha spiegato il sindaco Alessandro Canelli in una diretta Facebook - per permettere ai residenti e a chi effettua consegne di abituarsi e per poter apportare eventuali correzioni. Ci sarà un mese di latenza e tolleranza" ha spiegato. Da 1° febbraio i varchi saranno attivi 24 ore su 24: solo chi è registrato al sistema, compresi i furgoni e i mezzi per le consegne, potranno entrare in centro. Quasi tutti i 1800 residenti e i circa 200 domiciliati in centro hanno già richiesto sul sito del Comune il nuovo permesso. Anche i disabili potranno richiederlo, registrandosi sul portale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Novara, da febbraio parte la nuova Ztl: cosa cambia per automobisti e pedoni; La Ztl blindata dal 1° febbraio, parte il piano in più fasi: “Si va avanti passo dopo passo”; Canelli a sorpresa sui social: «Ecco le nuove regole per l’accesso al centro storico»; Martedì 13 gennaio la Fiamma Olimpica parte da Ivrea e arriva a Novara: le cose da sapere.

