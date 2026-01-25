Novak Djokovic si qualifica per i quarti di finale degli Australian Open 2026 senza dover scendere in campo, grazie al ritiro di Jakub Mensik, testa di serie numero 16, che ha abbandonato il torneo per un problema muscolare agli addominali. Questa qualificazione permette al tennista serbo di avanzare senza giocare, mantenendo il suo percorso nel torneo.

Il serbo Novak Djokovic, numero 4 del seeding e del mondo approda ai quarti di finale degli Australian Open 2026 di tennis senza giocare: il balcanico approfitta, infatti, del ritiro del ceco Jakub Mensik, testa di serie numero 16, che dà forfait per un problema muscolare agli addominali. Djokovic, dunque, tornerà in campo direttamente mercoledì 28, quando affronterà nei quarti di finale del tabellone di singolare maschile il vincitore del match tra Lorenzo Musetti, numero 5, e lo statunitense Taylor Fritz, numero 9, in programma domani. Mensik annuncia il forfait con una story su Instagram: “ Questo è difficile da scrivere. 🔗 Leggi su Oasport.it

Novak Djokovic fortunato: già ai quarti di finale senza giocare. Si ritira Mensik

