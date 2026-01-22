Stan Wawrinka stupisce ancora | Vincere queste partite è il motivo per cui continuo a giocare a tennis

Stan Wawrinka dimostra ancora il suo valore: per lui, vincere queste partite rappresenta la motivazione principale per continuare a giocare a tennis. Nel secondo turno degli Australian Open 2026, il tennista svizzero si presenta in forma, confermando la propria determinazione e esperienza in un torneo che richiede costanza e concentrazione.

È uno Stan Wawrinka in versione deluxe quello sceso in campo oggi nel secondo turno degli Australian Open 2026. Il 40enne svizzero, alla sua ultima stagione da professionista, è riuscito nuovamente a stupire tutti, sconfiggendo al termine della partita più lunga di questa edizione, il francese Arthur Gea per 4-6 6 -3 3-6 7-5 7-6(3). L’elvetico continua dunque a dare dimostrazione del suo infinito talento, dimostrando che i sacrifici fisici stanno dando ancora i loro frutti. Il campione dell’ Australian Open nel 2014 è riuscito a sostenere un match di oltre quattro ore, avendo la meglio in rimonta nel super tie-break. 🔗 Leggi su Oasport.it

Stan Wawrinka Announces Retirement

