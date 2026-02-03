Incidente stradale a Induno Olona | giovane ricoverato in ospedale dopo scontro tra due veicoli

Questa sera, a Induno Olona, due auto si sono scontrate in via Vela. Un giovane di 22 anni è rimasto ferito e ora è in ospedale. L’incidente è avvenuto poco prima delle 20. I soccorsi sono arrivati subito sul posto e hanno portato il ragazzo in pronto soccorso. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire.

Un incidente stradale ha coinvolto due automobili nella serata di martedì 3 febbraio a Induno Olona, in via Vela, causando il trasporto in ospedale di un giovane di 22 anni. L'evento si è verificato intorno alle ore 20:30, quando i vigili del fuoco della sede centrale di Varese sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area interessata dal sinistro. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, incaricati di gestire la viabilità e raccogliere elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell'incidente. I soccorritori hanno operato per circa quaranta minuti per stabilizzare le due vetture coinvolte, entrambe con un occupante all'interno.

