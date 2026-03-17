Notte di incendi tra Casoria e Saviano | cinque auto distrutte indagini in corso

Nella notte, due incendi di auto si sono verificati nei comuni di Casoria e Saviano, entrambi nel Napoletano. Cinque veicoli sono stati distrutti dalle fiamme, che hanno richiesto l’intervento dei carabinieri per avviare le indagini. Nessuno è rimasto ferito durante gli episodi. Le forze dell’ordine stanno verificando le cause degli incendi e raccogliendo eventuali testimonianze.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due incendi di auto distinti hanno interessato nella notte i comuni di Casoria e Saviano, nel Napoletano, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri. Il primo episodio si è verificato a Casoria intorno alle 2.55, quando i carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti in via Abamonti a seguito della segnalazione di veicoli in fiamme. Due le auto coinvolte: una Kia Picanto, intestata a un 73enne incensurato, e una Chevrolet Spark di proprietà di un 60enne, anch’egli senza precedenti. Le fiamme hanno danneggiato gravemente entrambi i mezzi. Sono attualmente in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto; al momento non viene esclusa l’ipotesi dolosa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Notte di incendi tra Casoria e Saviano: cinque auto distrutte, indagini in corso Articoli correlati Leggi anche: Incendio nel quartiere Q4: cinque auto distrutte dal fuoco nella notte Auto a fuoco nella notte, indagini in corsoStanotte, intorno all'una di mercoledì 4 febbraio 2026, un'automobile parcheggiata in via Bertolotti, a Cornigliano, è andata a fuoco per ragioni in... Approfondimenti e contenuti su Notte di incendi tra Casoria e Saviano... Temi più discussi: Notte di roghi ai cassonetti a Nova Gorica, distrutte auto e isole ecologiche; Notte di fuoco nel Salento, due auto distrutte tra Galatina e Taurisano; Incendio nella notte al vivaio: due serre distrutte dalle fiamme; Cassonetti dei rifiuti in fiamme nel cuore della notte, paura tra i residenti per i forti botti. Ventuno interventi dei vigili del fuoco... Saviano, notte di paura in via degli Orti: tre auto distrutte da un incendioSAVIANO – Notte agitata in via degli Orti, dove intorno alle 2 i residenti sono stati svegliati dal crepitio delle fiamme e dall’odore acre di fumo. Tre Saviano, notte di paura in via degli Orti: tre ... marigliano.net Notte di roghi tra Cagliari e Quartu, tre mezzi in fiammeNotte di incendi tra Cagliari e Quartu Sant’Elena: tre veicoli in fiamme e indagini in corso per chiarire le cause ... cagliaripad.it Terremoto, violenta scossa e blackout: notte di paura e rabbia sull'isola - facebook.com facebook #NotturniDiCitta #VentagliDiParole Dolce notte di stelle tra le Dolomiti x.com