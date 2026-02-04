Auto a fuoco nella notte indagini in corso

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un’auto è stata presa dalle fiamme in via Bertolotti, a Cornigliano. L’incendio si è verificato poco dopo l’una, mentre le cause sono ancora da chiarire. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa abbia scatenato il rogo. Nessuno è rimasto ferito, ma i residenti sono rimasti sorpresi dalla scena improvvisa.

Stanotte, intorno all'una di mercoledì 4 febbraio 2026, un'automobile parcheggiata in via Bertolotti, a Cornigliano, è andata a fuoco per ragioni in via di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma il veicolo è stato divorato dalle fiamme ed è stato completamente distrutto.

