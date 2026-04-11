Notte di fuoco a Cagnano Varano | brucia capannone di stoccaggio per materiale edile

Nella notte a Cagnano Varano si è verificato un incendio che ha coinvolto un capannone di stoccaggio per materiale edile situato in via della Rose. Le fiamme hanno interessato un’area di vaste dimensioni, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per domare il rogo. Sul luogo sono accorsi anche i carabinieri per le prime verifiche e per delimitare l’area interessata dall’incendio.

Notte di fuoco a Cagnano Varano, dove un incendio di vaste dimensioni ha interessato un capannone di stoccaggio per materiale edile, in via della Rose. Il rogo è divampato intorno all'1.30 di oggi, sabato 11 aprile, e in breve tempo ha interessato l'intera superficie del magazzino (circa 600 mq). 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Carabiniere trovato morto in caserma a Cagnano Varano in provincia di Foggia, ipotesi suicidioUn carabiniere forestale di 25 anni è stato trovato morto dai colleghi nella caserma di Cagnano Varano, in provincia di Foggia, con un colpo di... Erosione costiera: perchè i progetti di Lesina e Cagnano Varano non sono stati ammessiLa Sezione Demanio e Patrimonio del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture della Regione Puglia, in relazione alle discussioni... Monza, incendio in un capannone di viale delle Industrie Temi più discussi: Sardegna, notte di fuoco: dieci auto distrutte e un appartamento in fiamme; Notte di fuoco a Cagliari, incendiate quattro auto; Due macchine in fiamme in meno di due ore: notte di fuoco, indagano i carabinieri; Notte di fuoco a Piana del Sole: maxi incendio in un magazzino. Notte di fuoco a Cagliari, quattro auto incendiate: non si esclude la matrice dolosaRaffica di incendi auto a Cagliari e Assemini. Distrutte quattro vetture in poche ore. Si sospetta la natura dolosa dei roghi ... cagliaripad.it Fuoco e paura nella notte. Distrutto deposito di mezziFiamme divampate in via della Guerrina, le cause sono ancora da accertare. Le rilevazioni dei tecnici dell’Arpa: Nessuna criticità per la qualità dell’aria. ilgiorno.it Tutte le 30 squadre in campo nella penultima notte di regular season NBA. Brilla, e non poco, Simone Fontecchio - facebook.com facebook Care donne e cari uomini della Polizia di Stato, il vostro lavoro è fatto di turni di notte, di strade difficili, di decisioni da prendere in pochi secondi con conseguenze che durano anni. È fatto di famiglie che aspettano, di sacrifici che nessuno conteggia, di rischi af x.com