Erosione costiera | perchè i progetti di Lesina e Cagnano Varano non sono stati ammessi

La Regione Puglia ha deciso di non ammettere i progetti di Lesina e Cagnano Varano contro l’erosione costiera. La Sezione Demanio e Patrimonio del Dipartimento Bilancio ha esaminato le proposte arrivate nell’ambito di un avviso pubblico, ma nessuno dei due interventi è stato approvato. La decisione ha sorpreso le comunità locali, che aspettavano risposte concrete per proteggere le spiagge e le loro terre. Ora si attende di capire quali altre soluzioni saranno messe in campo per affrontare il problema.

La Sezione Demanio e Patrimonio del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture della Regione Puglia, in relazione alle discussioni suscitate dagli esiti dell’Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla mitigazione dei fenomeni di erosione delle coste basse.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su Lesina Cagnano Varano Erosione costiera, i progetti che 'difenderanno' i litorali 'a rischio' di Rodi Garganico e Zapponeta La Regione Puglia ha stanziato 16 milioni di euro per proteggere i litorali di Rodi Garganico e Zapponeta, ormai minacciati dall’erosione. Xylella: gli ulivi infetti a Cagnano Varano sono 153 Coldiretti Puglia: inizialmente erano 47 Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Lesina Cagnano Varano Argomenti discussi: Erosione costiera tra Ferrara e Ravenna, confronto in prefettura per la messa in sicurezza del litorale; Erosione costiera, i progetti che 'difenderanno' i litorali 'a rischio' di Rodi Garganico e Zapponeta - FoggiaToday; Regione Puglia, erosione costiera: Massafra tra i beneficiari del finanziamento; 16 milioni ai Comuni per combattere l’erosione costiera. 16 milioni ai Comuni per combattere l’erosione costieraLa Regione Puglia finanzia i primi interventi strutturali per quattro progetti comunali Per frenare l’erosione costiera, sono stati approvati dalla Regione Puglia i primi interventi, con un finanziame ... ambienteambienti.com Azione comune contro l'erosione costiera: ecco le due proposte che arriveranno a RomaL’incedere dell’erosione costiera e la necessità di porvi rimedio mettono d’accordo tutti i comuni del litorale. O quasi. Parecchi sindaci hanno risposto all’appello del collega di Furci Siculo, Matte ... sikilynews.it I colleghi del Carabiniere Giorgio Fermo, originario di Formia e venuto a mancare tragicamente a soli 25 anni a Cagnano Varano, nel foggiano, dove era in servizio, hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe #raccoltafondi #ricordo #giorgiofermo # - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.