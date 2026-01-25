Carabiniere trovato morto in caserma a Cagnano Varano in provincia di Foggia ipotesi suicidio

Nella caserma di Cagnano Varano, in provincia di Foggia, è stato rinvenuto senza vita un giovane carabiniere. Stando alle prime ricostruzioni, la morte sarebbe stata causata da un colpo di pistola, con l’ipotesi di un gesto autolesionista. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale e tra le forze dell’ordine.

Un carabiniere forestale di 25 anni è stato trovato morto dai colleghi nella caserma di Cagnano Varano, in provincia di Foggia, con un colpo di pistola alla testa. I soccorsi chiamati immediatamente non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Aperta un’indagine, si sospetta che possa trattarsi di un suicidio. Carabiniere trovato morto in caserma Nella serata di sabato 24 gennaio 2026 alcuni carabinieri forestali della caserma della località Bagno di Cagnano Varano, in provincia di Foggia, hanno scoperto il corpo di uno dei loro colleghi proprio all’interno della stazione dell’Arma. Si trattava di un giovane carabiniere forestale 25enne originario di Formia, in provincia di Latina, che era in servizio a Bagno di Cagnano Varano da ottobre del 2025. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Carabiniere trovato morto in caserma a Cagnano Varano in provincia di Foggia, ipotesi suicidio Carabiniere trovato morto in caserma a 25 anni: si segue la pista del suicidio con la pistola d’ordinanzaUn giovane carabiniere forestale di 25 anni, originario di Formia, è stato trovato morto nella caserma di Cagnano Varano, in provincia di Foggia. Carabiniere trovato morto in caserma a 25 anni: si segue la pista del suicidio con la pistola d’ordinanzaUn carabiniere forestale di 25 anni, originario di Formia, è stato rinvenuto senza vita nella caserma di Cagnano Varano, Foggia. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Cagnano Varano: 25enne carabiniere forestale trovato morto in caserma; Anziano trovato senza vita nel Mezzano, indagano i carabinieri; Suo fratello è stato arrestato, la telefonata svuota-casa: l’ultima terribile truffa; Casina, ladro in fuga aggredisce il carabiniere che lo aveva trovato e scappa di nuovo. Carabiniere trovato morto in caserma a 25 anni: si segue la pista del suicidio con la pistola d’ordinanzaUn carabiniere forestale di 25 anni originario di Formia è stato trovato morto dai colleghi nella caserma di Cagnano Varano (Foggia) ... fanpage.it Dramma in Puglia: carabiniere di 25 anni trovato morto in caserma. Si è tolto la vita con l'arma di servizio, sconcerto tra i colleghiDramma in Puglia. Un carabiniere forestale di 25 anni è stato trovato morto in caserma. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane militare ... msn.com I colleghi hanno trovato il corpo al rientro, l’elisoccorso è intervenuto subito. Continua a leggere per tutti i dettagli… https://infodifesa.it/tragedia-a-cagnano-varano-giovane-carabiniere-forestale-si-toglie-la-vita-in-caserma/ - facebook.com facebook Carabiniere trovato morto in caserma a 25 anni: si segue la pista del suicidio con la pistola d'ordinanza x.com

