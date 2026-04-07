Notre Dame de Paris | oltre 350mila biglietti venduti il tour continua

Da salernotoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A poco più di un mese dall’inizio, il tour di Notre Dame de Paris ha venduto più di 350.000 biglietti. La produzione continua a portare lo spettacolo in diverse città, attirando un vasto pubblico. L’evento musicale si sta confermando come uno dei più seguiti della stagione, con un’affluenza crescente di spettatori. I dettagli sulla programmazione e le date successive non sono ancora stati annunciati ufficialmente.

A poco più di un mese dall’inizio del suo viaggio nei teatri Notre Dame de Paris conta oltre 350.000 biglietti venduti. Continua il tour dell’opera popolare più famosa al mondo e uno spettacolo tra i più imponenti mai realizzati, che dal 17 aprile arriverà al PalaSele di Eboli. Il legame del pubblico con questa opera non smette mai di sorprendere: ha debuttato la prima volta in Italia nel 2002, e nel 2027 celebrerà il venticinquesimo anniversario, un traguardo che segnerà un quarto di secolo di emozioni, musica e poesia. Riccardo Cocciante, autore delle musiche dello spettacolo, è al centro di questo incredibile progetto che vede il... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notre Dame de Paris torna nei teatri: 250mila biglietti venduti, c’è anche ParmaIl musical capolavoro di Riccardo Cocciante riparte da Milano il 26 febbraio 2026 e aggiunge nuove date in tutta Italia.

Dopo il successo de La Divina Commedia, Pegna invita i reggini al colossal Notre Dame De ParisIl promoter: "La scommessa di presentare in Calabria spettacoli unici, colossal straordinari come questo, è stata ancora una volta premiata da ben...

Temi più discussi: Canzonissima 2026 - Notre Dame de Paris - La Festa dei folli - 28/03/2026 - Video; 11 aprile ad Aosta: Philippe Villeneuve racconta il restauro di Notre-Dame de Paris - Nos Alpes; Musical / Notre Dame de Paris sarà in Sicilia in due diversi momenti tra agosto e ottobre; Notre Dame De Paris al Teatro Carlo Felice.

Notre Dame de Paris, svelato il cast della nuova tournée: tornano Giò Di Tonno, Matteucci e Galatone, Elhaida Dani è EsmeraldaLa lunga cavalcata verso il 25esimo anniversario dell'opera di Cocciante farà tappa anche a Bari a novembre 2026. Aggiunte nuove date in tutta Italia Notre Dame de Paris, l’opera popolare moderna più ... lagazzettadelmezzogiorno.it

notre dame de notre dame de parisNotre Dame De Paris al Teatro Carlo FeliceDa mercoledì 1 a domenica 5 luglio, il Teatro Carlo Felice (passo Eugenio Montale, 4 - Genova) ospita Notre Dame De Paris, scritto da Luc Plamondon con la musica composta da Riccardo Cocciante, tratto ... mentelocale.it

Digita per trovare news e video correlati.