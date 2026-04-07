Notre Dame de Paris | oltre 350mila biglietti venduti il tour continua

A poco più di un mese dall’inizio, il tour di Notre Dame de Paris ha venduto più di 350.000 biglietti. La produzione continua a portare lo spettacolo in diverse città, attirando un vasto pubblico. L’evento musicale si sta confermando come uno dei più seguiti della stagione, con un’affluenza crescente di spettatori. I dettagli sulla programmazione e le date successive non sono ancora stati annunciati ufficialmente.

A poco più di un mese dall’inizio del suo viaggio nei teatri Notre Dame de Paris conta oltre 350.000 biglietti venduti. Continua il tour dell’opera popolare più famosa al mondo e uno spettacolo tra i più imponenti mai realizzati, che dal 17 aprile arriverà al PalaSele di Eboli. Il legame del pubblico con questa opera non smette mai di sorprendere: ha debuttato la prima volta in Italia nel 2002, e nel 2027 celebrerà il venticinquesimo anniversario, un traguardo che segnerà un quarto di secolo di emozioni, musica e poesia. Riccardo Cocciante, autore delle musiche dello spettacolo, è al centro di questo incredibile progetto che vede il... 🔗 Leggi su Salernotoday.it Notre Dame de Paris torna nei teatri: 250mila biglietti venduti, c’è anche ParmaIl musical capolavoro di Riccardo Cocciante riparte da Milano il 26 febbraio 2026 e aggiunge nuove date in tutta Italia. Dopo il successo de La Divina Commedia, Pegna invita i reggini al colossal Notre Dame De ParisIl promoter: "La scommessa di presentare in Calabria spettacoli unici, colossal straordinari come questo, è stata ancora una volta premiata da ben... Temi più discussi: Canzonissima 2026 - Notre Dame de Paris - La Festa dei folli - 28/03/2026 - Video; 11 aprile ad Aosta: Philippe Villeneuve racconta il restauro di Notre-Dame de Paris - Nos Alpes; Musical / Notre Dame de Paris sarà in Sicilia in due diversi momenti tra agosto e ottobre; Notre Dame De Paris al Teatro Carlo Felice. Notre Dame de Paris, svelato il cast della nuova tournée: tornano Giò Di Tonno, Matteucci e Galatone, Elhaida Dani è EsmeraldaLa lunga cavalcata verso il 25esimo anniversario dell'opera di Cocciante farà tappa anche a Bari a novembre 2026. Aggiunte nuove date in tutta Italia Notre Dame de Paris, l’opera popolare moderna più ... lagazzettadelmezzogiorno.it Notre Dame De Paris al Teatro Carlo FeliceDa mercoledì 1 a domenica 5 luglio, il Teatro Carlo Felice (passo Eugenio Montale, 4 - Genova) ospita Notre Dame De Paris, scritto da Luc Plamondon con la musica composta da Riccardo Cocciante, tratto ... mentelocale.it TicketOne. . Notre Dame de Paris ha già venduto 350.000 biglietti! Un traguardo meritatissimo per uno dei musical più belli di sempre, ci vediamo a teatro! Biglietti in vendita su TicketOne.it! @ndpitalia #Roadto25Anniversary #NotreDamedeParis #NdpItali - facebook.com facebook Se oggi possiamo ammirare la Cattedrale di Notre-Dame, lo dobbiamo anche a Victor Hugo! #VitaDaArtista: Victor Hugo. Con @JacopoVeneziani. Online su #RaiPlay! x.com