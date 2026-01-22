Si aggira per il parco di Monza con fare circospetto e si allontana con droga e contanti arrestato 40enne

Un uomo di 40 anni è stato arrestato nel parco di Monza con l’accusa di spaccio di droga. Durante l’intervento, sono stati sequestrati cocaina, hashish e circa 2000 euro in contanti. La Polizia ha fermato il soggetto mentre si allontanava con un atteggiamento circospetto, ponendo fine a un’attività illecita nella zona.

Un arresto con un ingente sequestro di sostanze stupefacenti: è il risultato di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Monza nel pomeriggio del 20 gennaio. Un cittadino marocchino di 40 anni è stato sorpreso in flagranza di detenzione a fini di spaccio di droga nell’ambito di un’attività investigativa mirata al contrasto dello spaccio in città. Spaccio, un arresto a Monza Il tentativo di fuga e la perquisizione Il ritrovamento della droga nascosta La perquisizione domiciliare e il sequestro Arresto e provvedimenti giudiziari Spaccio, un arresto a Monza L’arresto è avvenuto grazie a un servizio di osservazione e appostamento predisposto dalla Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

