Si aggira con fare sospetto nella via dei pub Trovato con un chilo di droga

I carabinieri di Latina hanno arrestato ieri notte un uomo di 53 anni durante un controllo in via dei pub. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato con un chilo di droga nascosto addosso. I militari, coadiuvati dalla stazione di Sezze e dall’8° Reggimento Lazio, lo hanno fermato mentre si aggirava con fare sospetto. Ora si trova in manette e dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La scorsa notte i carabinieri ieri di Latina, coadiuvati dalla stazione di Sezze e dai militari dell’8° Reggimento Lazio, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 53 anni residente in zona e già noto alle forze dell’ordine. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio e porto di armi od.🔗 Leggi su Latinatoday.it Approfondimenti su Latina Sezze Si aggira in modo sospetto in via Vespucci: trovato con 100 grammi di droga Nel pomeriggio di ieri, a Pisa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato un uomo di 39 anni trovato in possesso di circa 100 grammi di droga e di armi o oggetti atti ad offendere. Si aggira per il parco di Monza con fare circospetto e si allontana con droga e contanti, arrestato 40enne Un uomo di 40 anni è stato arrestato nel parco di Monza con l’accusa di spaccio di droga. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Latina Sezze Argomenti discussi: Si aggira in piazza delle Vettovaglie per spacciare hashish: arrestato; Lo chef Soranno (Langosteria): Porto le orecchiette anche a St. Moritz con la ricetta di mia madre; La Tecnica della Modalità Aereo: il metodo di 30 minuti per raddoppiare la tua produttività; Latitante da tre anni si aggira tra le auto in un parcheggio a Fidenza: ora è in carcere a Parma. Si aggira con fare sospetto vicino a stazione in Sabina, intervengono i carabinieriRIETI - Nell’ambito delle ordinarie e costanti attività di prevenzione e controllo del territorio, finalizzate al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, i Carabinieri dell’Aliquota ... ilmessaggero.it Si aggirava con un coltello per il centro di Ancona, nascondeva oggetti rubati: denunciato 25enneUn 25enne è stato denunciato ad Ancona per porto di coltello e ricettazione dopo controlli mirati della Polizia nella zona Archi. virgilio.it SI DICE CHE… stamattina verso le 8:30 in Via Roma 125 ho trovato una gattina che miagolava, é subito entrata dentro casa. Adesso si aggira intorno casa sospetto sia di qualcuno perché é molto pulita… facebook

