Arianna Fontana, a 28 anni, continua a conquistare il ghiaccio. Dopo aver partecipato a sei Olimpiadi e portato a casa 11 medaglie, la pattinatrice italiana non si ferma. A Pechino, ha ottenuto una nuova medaglia, dimostrando che la sua carriera non è ancora finita. La sua determinazione e il talento restano al top, e il pubblico italiano si aspetta ancora grandi risultati.

Sei Olimpiadi e 11 medaglie dopo, non c’è un’atleta azzurra che abbia vinto tanto quanto lei ai Giochi: “Oggi l’emozione è più profonda e intensa di vent’anni fa” "Alboreto is nothing". Milano-Cortina è arrivata con quarant'anni di ritardo La signora del ghiaccio non ha ancora finito di stupire. Vent’anni, sei Olimpiadi e 11 medaglie dopo, Arianna Fontana è ancora qui con un Tricolore in mano e tanta voglia di arricchire un medagliere che ha già scritto la storia dei Giochi invernali. Dall’incoscienza giovanile di Torino, con il primo bronzo in staffetta, ai Giochi della maturità di Milano ne sono passate di storie. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Arianna Fontana, la nostra signora del ghiaccio

