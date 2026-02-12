Una signora imbocca la secante contromano | pericolo scampato grazie ad un camionista

Questa mattina lungo la strada della Secante, una signora ha imboccato la senso contrario. L’auto ha rischiato di scontrarsi con altri veicoli, ma per fortuna un camionista che stava passando ha evitato il peggio. Racconta di aver visto l’auto arrivare a tutta velocità e di aver fatto di tutto per mettere in sicurezza la situazione, fermandosi e facendo segno ai veicoli di rallentare. La donna, poi, si è fermata poco dopo e ha spiegato di aver sbagliato strada. Per fortuna niente è successo di grave, ma la scena

"Mi sono fermato e ho messo le quattro frecce per far rallentare quelli dietro a me - dice l'autista - per fortuna l'auto, alla guida c'era una donna su una Punto nera, è riuscita a fare inversione" Un camionista racconta l'esperienza insolita e potenzialmente pericolosa vissuta giovedì mattina lungo la Secante, a tu per tu con un'auto contromano. "Alle 10:40 mi sono trovato un'auto contromano sulla secante - spiega - dopo lo svincolo di Torre del Moro ho visto l'auto contromano che era in corsia di sorpasso, io viaggiavo in direzione sud, verso Rimini, e l'auto era nella direzione opposta con fanali accesi e quattro frecce", a testimoniare probabilmente una situazione difficoltà alla guida.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Secante Trasporti

Nel tardo pomeriggio di lunedì 5 gennaio, sulla statale 16 a Vasto, si è verificato un incidente stradale quando un'auto ha imboccato contromano la rotatoria Pagliarelli–San Lorenzo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Secante Trasporti

Sveglia alle 4.30 per andare a scuola, ragazzino derubato della bici: una signora offre la propria in prestitoHa già ricevuto una bici usata in prestito da una signora di Bicinicco, un paese in provincia di Udine, una bici «nuova» è in arrivo (e in regalo) da un imprenditore di Barletta e ha lanciato un ... corrieredelveneto.corriere.it

I miei vicini hanno chiamato i carabinieri su mio padre di 72 anni, dicendo che uccide cani per soldi. Quello che abbiamo trovato nel suo furgone ha fatto piangere l’agente. «Apri il garage, Franco! Sappiamo cosa fai lì dentro!» La signora Bianchi urlava dal ma facebook