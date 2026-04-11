Non vuole andare in pensione e ricorre al Tar | prof vince il primo round in tribunale

Un insegnante con oltre trent'anni di servizio in un liceo scientifico di Brescia ha deciso di rivolgersi al tribunale amministrativo per bloccare il provvedimento di pensionamento. Nato come docente di storia e filosofia, ha espresso la volontà di continuare a insegnare, rifiutando di lasciare l'incarico. Il giudice ha accolto in prima istanza il ricorso del professore, sospendendo temporaneamente l'atto di fine carriera.

La cattedra come missione, il liceo come casa. Franco Manni, volto storico del Liceo Scientifico Leonardo di Brescia dove insegna storia e filosofia dal lontano 1986, non ha alcuna intenzione di svuotare i cassetti. Nonostante il compimento dei 67 anni e il pensionamento previsto per il prossimo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it La battaglia di Franco Manni, il prof che non vuole andare in pensione: “Limite d’età anacronistico, nel privato più flessibilità”Brescia – Un curriculum di undici pagine, dalla laurea in Filosofia alla Normale di Pisa a pubblicazioni su giornali e riviste internazionali,... Il prof Franco Manni fa ricorso contro l’obbligo di andare in pensioneBrescia, 22 gennaio 2026 – Prosegue la battaglia del professor Franco Manni, docente di filosofia e storia al Liceo Leonardo di Brescia, contro... Argomenti più discussi: Brescia, professore di storia e filosofia non vuole andare in pensione: il giudice gli dà ragione; Impianto a biomasse a Roma est, l'Agricola Salone vince a tavolino al Tar. Continua la battaglia dei residenti; Voleva il fucile per andare a caccia, ma lo schiaffo a un ciclista gli costa il porto d'armi. Il professore non vuole andare in pensione: il giudice gli dà ragioneIl caso del prof. Manni del liceo Leonardo di Brescia: il Tar ha infatti annullato il decreto di collocamento a riposo ... giornaledibrescia.it Il Tar gli ha dato ragione ma il provvedimento è monocratico e con riferimento al solo ricorrente, gli altri bresciani resteranno a casa. - facebook.com facebook La sentenza n. 22526/2025 del TAR Lazio stabilisce che le misure disciplinari scolastiche non sono sanzioni penali e possono essere accertate con il criterio della probabilità prevalente. L'impugnazione di una sospensione già eseguita risulta improcedibi… x.com