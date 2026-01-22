Il prof Franco Manni fa ricorso contro l’obbligo di andare in pensione

Il professor Franco Manni, docente di filosofia e storia presso il Liceo Leonardo di Brescia, ha presentato ricorso contro l’obbligo di pensionamento imposto esclusivamente in base ai limiti di età. La sua iniziativa solleva questioni sul rispetto dei diritti dei lavoratori e sulla validità delle normative vigenti, in un contesto di confronto sulle modalità di accesso alla pensione e sulla possibilità di proseguire l’attività professionale oltre i limiti stabiliti.

Brescia, 22 gennaio 2026 – Prosegue la battaglia del professor Franco Manni, docente di filosofia e storia al Liceo Leonardo di Brescia, contro l’obbligo di andare in pensione esclusivamente per raggiunti limiti d’età. Il ricorso. Dopo la sentenza del Tar di Brescia che ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, questa settimana il ricorso sarà riassunto al Tribunale Civile, dove il giudice del lavoro sarà chiamato a decidere se il professore è obbligato ad andare in pensione per motivi anagrafici (la messa a riposo è stata già firmata e scatterà l’1 settembre 2026, a 67 anni ) o se può continuare ad insegnare almeno per ulteriori tre anni, fino ai 70, come è previsto per alcune categorie pubbliche, in via eccezionale, dalla legge di Bilancio 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Franco Manni, docente con un curriculum di oltre undici pagine, si oppone al limite d'età per la pensione, ritenendolo anacronistico.

