La battaglia di Franco Manni il prof che non vuole andare in pensione | Limite d’età anacronistico nel privato più flessibilità

Franco Manni, docente con un curriculum di oltre undici pagine, si oppone al limite d’età per la pensione, ritenendolo anacronistico. Con una carriera che spazia dalla laurea in Filosofia alla Normale di Pisa e a esperienze internazionali, sostiene la necessità di maggiore flessibilità nel settore privato. La sua posizione mette in discussione le norme tradizionali, proponendo un approccio più aperto e moderno al lavoro e alla fase finale della carriera professionale.

Brescia – Un curriculum di undici pagine, dalla laurea in Filosofia alla Normale di Pisa a pubblicazioni su giornali e riviste internazionali, conferenze, esperienze all'estero come docente. E, soprattutto, una grande passione per l'insegnamento, che Franco Manni, docente di storia e filosofia del liceo Leonardo di Brescia, vorrebbe continuare a portare avanti. A impedirglielo, è la legge: Manni, che compirà 67 anni quest'anno, sarà costretto, infatti, ad andare in pensione per sopraggiunti limiti di età. Per questo, si è rivolto al Tar di Brescia per chiedere l'annullamento del decreto del dirigente scolastico che lo mette a riposo dall'1 settembre 2026.

