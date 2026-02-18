Nikolajewka Il gen Federici racconta memoria valori e identità del Corpo degli Alpini
Il generale Federici spiega che ricordare Nikolajewka nasce dalla responsabilità di onorare chi ha combattuto e perso la vita in quella battaglia. La perdita dei alpini italiani nel 1943 rappresenta un capitolo doloroso della storia militare e simbolo di sacrificio. Federici sottolinea come mantenere vivo il ricordo aiuti a preservare i valori di solidarietà e coraggio. Un memoriale in ricordo di quei momenti si trova proprio vicino al luogo dello scontro, testimonianza concreta di quell’evento. La memoria continua a vivere anche attraverso le cerimonie ufficiali.
Ricordare Nikolajewka non è un esercizio formale della memoria, né una ritualità. È, piuttosto, un atto di responsabilità istituzionale e morale. È il dovere di custodire e trasmettere un patrimonio che appartiene al Corpo degli Alpini, ma anche alla nazione intera. Come ricordato dall’indimenticato, e indimenticabile, comandante della Tridentina, il generale Luigi Reverberi, “un’impresa iniziata il 17 gennaio 1943”, una “tragica odissea, che durò per oltre 15 giorni”, con “11 accerchiamenti spezzati, 14 battaglie combattute e vinte in una steppa desolata che non offriva alcun conforto, con una temperatura assiderante che alle volte ha raggiunto i 40 gradi sotto zero”. 🔗 Leggi su Formiche.net
