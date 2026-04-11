Non tollero più il livello che si è raggiunto nel partito Lo sfogo di Fiano

Un ex parlamentare del Partito Democratico ha espresso pubblicamente il suo disappunto rispetto alla situazione interna del partito, dichiarando di non tollerare più il livello raggiunto. Si tratta di un momento di forte disorientamento sia a livello politico che personale, come riportato nelle sue parole. La sua presa di posizione si inserisce in un contesto di tensioni e critiche che coinvolgono il partito negli ultimi tempi.

L’ex parlamentare del Pd Emanuele Fiano racconta un momento di forte disorientamento politico e personale. Pur senza arrivare a una rottura definitiva, Fiano ammette, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, di percepire oggi una distanza dal suo partito mai sperimentata prima. Il nodo, ha spiegato, riguarda soprattutto il clima interno al Partito democratico e alcune recenti scelte politiche legate al conflitto in Medio Oriente e ai rapporti internazionali. Una distanza crescente dal Partito democratico. Fiano non parla di una rottura immediata, ma descrive un progressivo allontanamento emotivo e politico. Il suo giudizio resta cauto ma netto, con un passaggio che sintetizza il suo stato d’animo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Non tollero più il livello che si è raggiunto nel partito”. Lo sfogo di Fiano Leggi anche: I Giovani dem insultano Fiano: "C'è un partito che si occupa di voi?" Leggi anche: Emanuele Fiano verso l’addio al Pd, scontro sul gemellaggio con Tel Aviv: “Difficile restare nel partito” Si parla di: Fiano: Mai sentita una distanza così grande dal Pd, mi aspetto una chiamata dal Nazareno. Non tollero più il livello che si è raggiunto nel partito. Lo sfogo di FianoL’ex parlamentare del Pd Emanuele Fiano racconta un momento di forte disorientamento politico e personale. Pur senza arrivare a una rottura definitiva, Fiano ammette, in un’intervista rilasciata al ... ilgiornale.it Fiano: «Mai sentita una distanza così grande dal Pd, mi aspetto una chiamata dal Nazareno»Due anni fa, quando un suo collega di partito — Daniele Nahum, oggi in Azione — lasciò il partito perché non condivideva la linea tenuta dopo il 7 ottobre lei gli disse pubblicamente che «le battaglie ... corriere.it