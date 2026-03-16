Pechino rifiuta la proposta di Trump per lo Stretto di Hormuz | la Cina mantiene il distacco strategico

Pechino ha detto no alla proposta degli Stati Uniti di inviare navi nello Stretto di Hormuz, considerata una zona chiave per il commercio di energia globale. La decisione arriva mentre la Cina conferma di mantenere una posizione di distanza strategica rispetto alle iniziative militari nella regione. La richiesta statunitense non ha trovato accoglimento e la Cina ha scelto di non partecipare a interventi in quella zona.

La Cina ha respinto la proposta degli Stati Uniti di inviare navi nello Stretto di Hormuz per garantire la sicurezza della via navigabile, fondamentale per il commercio energetico mondiale. In un editoriale del Global Times, Pechino sottolinea che “la sicurezza non dipende dal numero di navi, ma dal fatto che le armi tacciano” e critica l’iniziativa americana come fonte di possibili tensioni anziché stabilità. Il rifiuto di Pechino riflette una strategia di distacco dal conflitto in Medio Oriente. La Cina continua a mantenere rapporti con tutti gli attori del Golfo, protegge i propri interessi energetici tramite riserve strategiche di petrolio e diversificazione delle forniture, e punta a non schierarsi apertamente in guerre lontane, specialmente se coinvolgono gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Pechino rifiuta la proposta di Trump per lo Stretto di Hormuz: la Cina mantiene il distacco strategico Articoli correlati L’Iran per la Cina. Qual è il calcolo strategico di Xi (che attende Trump a Pechino)Lo Stretto di Hormuz è il punto in cui la non reazione cinese diventa improvvisamente molto concreta. Intervento sullo stretto di Hormuz: Trump striglia la Nato e avverte PechinoDalle pagine del Financial Times, a cui domenica ha rilasciato una intervista di 8 minuti, Donald Trump ha lanciato un avvertimento alla Nato,... Tutto quello che riguarda Pechino rifiuta la proposta di Trump... Argomenti discussi: Cina, no a Trump su Hormuz: il gelo di Xi scuote Washington. Trump, il piano per lo Stretto di Hormuz non decolla. Iran: Contatti con altri paesiIl presidente americano invoca una coalizione internazionale con invio di navi. La Cina si sfila, il Giappone non apre. Regno Unito valuta opzioni ... adnkronos.com LIVE | Trump convoca l’Europa nello Stretto di Hormuz. Merz: Non è una questione NatoAggiornamenti dal Medio Oriente: Trump sollecita la NATO a riaprire lo Stretto di Hormuz e critica il rifiuto della Gran Bretagna ... dire.it