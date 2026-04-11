Non segue il percorso di recupero previsto | 26enne torna in carcere

Nella mattinata di ieri, i carabinieri della Stazione di Caserta hanno arrestato un uomo di 26 anni, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento terapeutico. Il soggetto non ha rispettato gli obblighi imposti dal giudice e non ha seguito il percorso di recupero previsto. Di conseguenza, è stato riportato in carcere. L’arresto è avvenuto durante un controllo nel territorio.

Non rispetta gli obblighi imposti dal giudice e torna in carcere. È quanto accaduto nella tarda mattinata di ieri, 10 aprile, quando i carabinieri della Stazione di Caserta hanno tratto in arresto un 26enne, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento terapeutico. Il giovane doveva.🔗 Leggi su Casertanews.it Infortunio Dumfries, quando torna l’esterno olandese? Il percorso di recupero e le possibili dateCalciomercato Inter LIVE: ultimo derby per Calhangoglu? La situazione rinnovi Mercato Inter, Romano sulle voci su Alisson: «Vi dico cosa c’è di vero. Infortunio Baturina: i tempi di recupero sono più lunghi del previstoUn aggiornamento medico riguarda Baturina, centrocampista del Como, che è uscito al minuto 60 nell’incontro recente contro la Juventus.