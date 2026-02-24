Infortunio Baturina | i tempi di recupero sono più lunghi del previsto
L'infortunio di Baturina, centrocampista del Como, è stato causato da una brutta caduta durante la partita contro la Juventus. L’evento ha portato a un peggioramento delle sue condizioni, prolungando i tempi di recupero rispetto alle previsioni iniziali. I medici hanno confermato che l’atleta dovrà seguire un percorso di riabilitazione più lungo del previsto. La squadra aspetta aggiornamenti sulla ripresa di Baturina, che rimane in fase di monitoraggio.
Un aggiornamento medico riguarda Baturina, centrocampista del Como, che è uscito al minuto 60 nell’incontro recente contro la Juventus. A seguito degli accertamenti, è stata diagnosticata una distrazione del legamento della caviglia sinistra, situazione che indica tempi di recupero significativi. Lo staff sanitario ha stimato un recupero complessivo di circa 2-3 settimane, con la necessità di monitorare la risposta riabilitativa e di pianificare la ripresa degli allenamenti in modo progressivo. La dinamica dell’infortunio implica una riorganizzazione della rosa in questa fase della stagione, con la presenza di un elemento tra i più in forma che si trova costretto a rinunciare a diverse settimane di calendario. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
