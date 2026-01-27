Questo articolo fornisce aggiornamenti sul recupero di Dumfries, analizzando le tempistiche e le possibili date di ritorno dell’esterno olandese dopo il suo infortunio.

Inter News 24 Infortunio Dumfries, ecco le tempistiche per il ritorno dell’esterno olandese: dal percorso di recupero alle possibili date. In casa Inter non si pensa solo al rientro di Calhanoglu, ma si guarda con attenzione anche al percorso di Denzel Dumfries. L’esterno olandese, pedina fondamentale nello scacchiere di Cristian Chivu, manca dal campo dalla sfida contro la Lazio di inizio novembre a causa di un delicato intervento chirurgico alla caviglia. Secondo la Gazzetta dello Sport, dopo una prima fase di cure svolta in patria con il benestare del club, il giocatore è ora pronto a fare ritorno in Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Dumfries, quando torna l’esterno olandese? Il percorso di recupero e le possibili date

Approfondimenti su Infortunio Dumfries

L'infortunio di Dumfries rappresenta un duro colpo per l'Inter.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

INFORTUNIO DUMFRIES, cosa è SUCCESSO e cosa FILTRA per il DERBY. LAUTARO show con l'ARGENTINA

Ultime notizie su Infortunio Dumfries

Argomenti discussi: Rientro Dumfries, quando torna: cosa aspettarsi e come muoversi al Fantacalcio; Infortunio Dumfries, rientro prima del previsto: gli ultimi aggiornamenti; Dumfries, il rientro dall'infortunio può avvenire prima del previsto: sollievo per l'Inter; DAI CAMPI – Saelemaekers, Suzuki, Dumfries, Calha, Durosinmi, Meret, Anguissa, Lukaku e ansia Neres.

L'Inter aspetta Dumfries: quando rientra l'esterno olandese? Le ultime sull'infortunioDumfries è fermo ai box da diverse settimane e la sua assenza sta incidendo sugli equilibri dell'Inter in questa fase della stagione. I tifosi si augurano di rivederlo protagonista al più presto e gli ... tag24.it

Inter, quando torna Dumfries dall'infortunio: le sue condizioni e i tempi di recuperoGli aggiornamenti su Dumfries, le condizioni e i tempi di recupero dell'esterno dell'Inter. msn.com

«Il post del croato sarebbe tutto nerazzurro. » L’Inter ha preso una decisione chiara: sulla corsia di destra, ancora in difficoltà dopo l’infortunio di Dumfries, la priorità è Ivan Perisic. Nonostante l’età – 37 anni – e due precedenti periodi già vissuti in maglia interi - facebook.com facebook

Il 31enne portoghese è diventato di colpo una possibile occasione per un club a caccia proprio di un laterale destro che copra la voragine lasciata dall’infortunio di Denzel Dumfries x.com