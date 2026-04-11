Nel 2007, Silvio Muccino si trovò al centro dell'attenzione mediatica a causa di una rottura familiare che attirò molte attenzioni. In un'intervista recente, ha spiegato di aver scelto di sparire per ragioni personali, definendo il suo allontanamento come un bisogno fisiologico. Attualmente vive a Roma e non svolge attività di falegname in Umbria, dove non risiede né lavora.

Un caos mediatico, quello che lo ha travolto nel 2007, quando la rottura con la famiglia lo portò al centro della cronoca e del gossip. Il cinema è nella sua vita da sempre ma dal 2015, quando uscì con Le Leggi del Desiderio, su di lui poche notizie, molte confuse. Silvio Muccino, regista e attore e fratello di Gabriele, parla e lo fa al Messaggero, spiegando perché ha scelto di tornare con il film Alla festa della Rivoluzione di Arnaldo Catinari, con Riccardo Scamarcio e Maurizio Lombardi, in sala il 16 aprile. Si tratta di una spy story ambientata a Fiume: “Arnaldo mi ha proposto di scrivere questa storia di cui sapevo veramente pochissimo, cioè solo quello che avevo imparato al liceo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non faccio il falegname in Umbria. Vivo a Roma e non da eremita. Perché sono sparito? Per tanti motivi. È stato un bisogno quasi fisiologico”: parla Silvio Muccino

Il ritorno di Silvio Muccino: “Non faccio il falegname, vivo a Roma. Sparire dal cinema era un bisogno”Silvio Muccino torna dopo anni di assenza, come sceneggiatore del film Alla festa della rivoluzione.

Perché Gabriele Muccino ha litigato con il fratello Silvio? “Non lo vedo dal 2007, ho elaborato una sorta di lutto”I fratelli Muccino (Gabriele e Silvio) hanno litigato a causa di accuse di violenza domestica fatte da Silvio contro Gabriele nel 2016, che hanno...