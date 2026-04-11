Il ritorno di Silvio Muccino | Non faccio il falegname vivo a Roma Sparire dal cinema era un bisogno

Silvio Muccino torna a lavorare nel cinema dopo diversi anni di assenza, questa volta come sceneggiatore del film Alla festa della... Ha spiegato di aver sentito il bisogno di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e di vivere a Roma. La sua ultima esperienza nel settore risale a un ruolo da attore, e ora si dedica alla scrittura di una nuova pellicola.

Silvio Muccino torna dopo anni di assenza, come sceneggiatore del film Alla festa della rivoluzione. Smentisce le voci che lo volevano ebanista in Umbria, ma racconta di essersi dedicato alla scrittura e di aver sentito il bisogno di allontanarsi dalla sovraesposizione del cinema che, però, continua ad essere casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il film, girato tra Udine e altre location del Friuli Venezia Giulia, ambientato negli anni Venti, è una produzione storica in costume, scritta da Arnaldo Catinari insieme a Silvio Muccino e liberamente ispirata all’opera letteraria “Alla festa della rivoluzione” di Clau - facebook.com facebook