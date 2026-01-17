Perché Gabriele Muccino ha litigato con il fratello Silvio? Non lo vedo dal 2007 ho elaborato una sorta di lutto

Gabriele Muccino e suo fratello Silvio hanno avuto un lungo periodo di distanza, iniziato nel 2007. La rottura si è acuita nel 2016, quando Silvio ha accusato Gabriele di violenza domestica, portando a denunce e un procedimento legale. Nonostante nel 2020 siano stati raggiunti alcuni accordi e Gabriele abbia ritirato le accuse, i rapporti tra i fratelli rimangono tesi e distanti.

I fratelli Muccino (Gabriele e Silvio) hanno litigato a causa di accuse di violenza domestica fatte da Silvio contro Gabriele nel 2016, che hanno portato a una denuncia per diffamazione da parte di Gabriele e a un processo, sebbene nel 2020 sia stata raggiunta una pace e Gabriele abbia ritirato la querela, anche se i rapporti sono rimasti tesi. Era il 3 aprile 2016 e durante un’ospitata a L’Arena di Massimo Giletti, Silvio Muccino ha accusato suo fratello Gabriele, non presente in studio, di aver aggredito la moglie Elena Majoni nel 2012: «Sua moglie spesso mi raccontava che lui veniva alle mani ed era violento e aggressivo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Perché Gabriele Muccino ha litigato con il fratello Silvio? “Non lo vedo dal 2007, ho elaborato una sorta di lutto” Leggi anche: Chi sono i figli di Gabriele Muccino, Silvio Leonardo, Ilan (famoso) e Penelope (adottata dalla moglie) Leggi anche: Chi è Angelica Russo, moglie di Gabriele Muccino: “Ho adottato sua figlia Penelope” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Quanti figli ha Gabriele Muccino? Tutto su Silvio, Ilan e Penelope - Scopri chi sono, quanti anni hanno e cosa fanno oggi i tre figli di Gabriele Muccino: tutti i dettagli su Silvio, Ilan e Penelope. tag24.it

Gabriele Muccino a Verissimo, chi è il regista: film, Hollywood, mogli e balbuzia. Cosa fanno oggi i figli - Oggi in tv, sabato 17 gennaio, il regista è ospite di Silvia Toffanin in una nuova puntata di interviste inedite. msn.com

Angelica Russo, moglie di Gabriele Muccino/ L’amore scoppiato nel 2009 sul red carpet - In passato attrice, da tempo collabora con il marito, famoso regista, come costumista ... ilsussidiario.net

P. Gabriele Amorth Perché portare al collo il Santo Rosario benedetto Rosario preghiera, non - facebook.com facebook

"DOBBIAMO PREPARARCI ALLA DISSOLUZIONE DELL'UNIONE EUROPEA" (Intervista di Matteo Lorenzi a Gabriele Guzzi, 5 gennaio 2026) L'economista: "Il declino subìto dall'Italia dopo Maastricht non ha eguali nella storia. Un suicido che va ben oltre l'an x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.