Non è un’ipotesi | la sesta estinzione di massa potrebbe essere già iniziata e riguarda anche noi

Secondo la comunità scientifica internazionale, la Terra sta vivendo una fase di grave perdita di biodiversità, un fenomeno che molti esperti definiscono come la sesta estinzione di massa. Le evidenze indicano che questa crisi non è un’ipotesi futura, ma una realtà in atto, coinvolgendo anche l’uomo e le sue attività. La diminuzione delle specie è stata osservata in diversi ambienti e settori, sollevando preoccupazioni sulla sostenibilità del pianeta.

La comunità scientifica internazionale avverte che la Terra sta attraversando una fase di drastica riduzione della biodiversità, spesso definita come la sesta estinzione di massa. A differenza dei cinque eventi precedenti, causati da catastrofi naturali come impatti di asteroidi o eruzioni vulcaniche, la crisi attuale è alimentata prevalentemente dalle attività umane legate all’industrializzazione e all’agricoltura intensiva. Le popolazioni di vertebrati monitorate hanno subito un calo medio del 73% tra il 1970 e il 2020, segnale di un collasso ecosistemico che procede a ritmi senza precedenti nella storia del pianeta. Storicamente, un’estinzione di massa viene identificata quando oltre il 75% delle specie viventi scompare in un arco di tempo geologico relativamente breve.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Non è un’ipotesi: la sesta estinzione di massa potrebbe essere già iniziata (e riguarda anche noi) Il Paris Fc punta tutto su Immobile, anche se potrebbe già essere un calciatore finitoFootmercato analizza se sia stata una buona strategia da parte del club di Ligue 1 di puntare su un calciatore d'esperienza, ma attualmente poco... Leggi anche: Giovane potrebbe essere già disponibile per la partita di domenica contro la Juventus