Il Paris Fc punta tutto su Immobile anche se potrebbe già essere un calciatore finito

Il Paris Fc ha appena annunciato l’arrivo di Ciro Immobile, che ha firmato con la squadra parigina. Nonostante le voci che lo definiscono già un calciatore finito, l’attaccante italiano si presenta in Ligue 1 con l’obiettivo di rilanciarsi. La squadra si trova a 21 punti, in posizione di metà classifica, e punta forte su Immobile per cercare di risalire la china.

Ciro Immobile è un nuovo giocatore del Paris Fc. La seconda squadra di Parigi si trova a 21 punti in classifica, al 13esimo posto. Ma in Francia si chiedono se sia una buona strategia puntare su un calciatore d’esperienza, che però nell’ultimo periodo al Bologna è stato quasi sempre infortunato. Footmercato scrive: Dalla sua ascesa in Ligue 1, il club parigino ha mostrato ambizioni chiare, soprattutto per la scelta del centravanti. Quest’estate avevano scommesso su Willem Geubbels, che però sta faticando: solo tre gol in sedici presenze di campionato. Sono stati studiati diversi profili nel mercato invernale, fino a questo inaspettato annuncio: la trattativa per il 35enne italiano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it

Approfondimenti su Paris Fc Immobil

Ciro Immobile ha firmato con il Paris FC.

Il Paris FC fa il suo nome e si getta nel mercato italiano come ha fatto il Paris Saint-Germain.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Paris Fc Immobil

Il Paris FC comincia a fare sul serio: trattative avanzate per Otavio e Benjamin AndréFresco di promozione in Ligue 1, il Paris FC non perde tempo e punta a rinforzare la propria rosa con nomi di peso per affrontare al meglio la massima serie. Secondo quanto riportato da L'Équipe, il ... tuttomercatoweb.com

Paris FC, nuovo tentativo per AsllaniVisualizzazioni: 0 Il Paris FC tenta un nuovo assalto per Kristjan Asllani, ma il centrocampista sembra preferire restare in Italia. Il Paris FC punta su Kristjan Asllani Il calciomercato si infiamma ... calciostyle.it

Il Paris Fc punta tutto su Immobile, anche se potrebbe già essere un calciatore finito Footmercato analizza se sia stata una buona strategia da parte del club di Ligue 1 di puntare su un calciatore d'esperienza, ma attualmente poco prolifico: nessun gol in 9 pre - facebook.com facebook

