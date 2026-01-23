Giovane potrebbe essere già disponibile per la partita di domenica contro la Juventus. Il giovane talento, che arriverà dal Verona per 20 milioni di euro, sta completando le pratiche di trasferimento e potrebbe essere inserito nella rosa azzurra in vista della sfida di domenica alle 18. Si tratta di un’operazione importante per il Napoli, che punta a rinforzare la propria squadra con un giovane promesso.

Giovane diventerà un nuovo calciatore del Napoli. Arriverà dal Verona per 20 milioni. Gli azzurri potrebbero già averlo a disposizione per la partita di domenica alle 18 contro la Juventus. La rosa del Napoli è infatti in emergenza, soprattutto sulla trequarti: Lang ha firmato col Galatasaray, Neres è ai box per infortunio. Giovane al Napoli, la situazione. Alfredo Pedullà ha spiegato su YouTube: « Il Napoli vuole darlo a Conte già per la prossima trasferta, vista l’emergenza. Si cercherà di accelerare sugli aspetti formali e burocratici ». Classe 2003, fino alla scorsa estate giocava in Brasile, suo Paese natale, al Corinthians. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

