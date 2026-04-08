Niente finanziamenti al docufilm su Regeni Mollicone | Li meritava ricostruzioni diffamatorie

Il documento su Giulio Regeni non ha ricevuto finanziamenti, nonostante il tema fosse considerato importante. La motivazione ufficiale si riferisce a ricostruzioni giudicate diffamatorie all’interno del film. Le autorità hanno spiegato che i fondi non sono stati assegnati perché il contenuto del documentario non rispetta i criteri richiesti. La decisione è stata comunicata pubblicamente e ha suscitato diverse reazioni nel settore cinematografico.

(Adnkronos) – Il documentario su Giulio Regeni "meritava di essere finanziato per il tema". A dichiararlo è il presidente della commissione Cultura della Camera Federico Mollicone, responsabile Cultura e Innovazione di Fdi che parla di "retroscena falsi e diffamatori" in relazione alle polemiche degli ultimi giorni. "Sono fra quelli che pensa che dovremmo andare fino in fondo per ottenere la verità. Come ho già spiegato, non sapevo dell'esistenza di un documentario su Giulio Regeni. L’ho appreso solo dai giornali dopo le polemiche di Procacci", ha detto. Mollicone assicura di ritenere "meritevole di un finanziamento un documentario su un caso che ha ricordato un italiano torturato all’estero". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Niente finanziamenti al docufilm su Regeni, si dimettono due commissari Mic(Adnkronos) – Due dei componenti della commissione che assegna i contributi selettivi al cinema del Mic si sono dimessi. Leggi anche: Regeni, interrogazione Pd su esclusione docufilm da finanziamenti pubblici Temi più discussi: Cinema. Niente finanziamenti al film su Regeni, sì a quelli in stile Bagaglino; Comunicazione Italiana; No ai fondi per il film su Giulio Regeni: si dimettono due membri della commissione del Mic, Massimo Galimberti e Paolo Mereghetti; Niente finanziamenti al docufilm su Regeni, si dimettono due commissari Mic. Niente finanziamenti al docufilm su Regeni, si dimettono due commissari Mic(Adnkronos) – Due dei componenti della commissione che assegna i contributi selettivi al cinema del Mic si sono dimessi. La notizia delle lettere di rinuncia all’incarico del critico cinematografico d ... notizie.it Niente fondi al docufilm su Giulio Regeni, il Pd chiama in Aula Giuli. Question time per il ministroAl ministro viene quindi chiesto di chiarire, in modo puntuale, le ragioni dell'esclusione e quindi quali siano le motivazioni che avrebbero determinato l'esclusione del documentario ... affaritaliani.it Ancora niente lavori per il Ponte Preti. È stata chiesta un'altra proroga per i finanziamenti. Scopri di più sull'emendamento presentato in Senato nell'articolo completo su @quotidianocanavese: https://www.quotidianocanavese.it/politica/strambinello-ponte- - facebook.com facebook Il Piano Triennale e il Fondo unico rappresentano una svolta per la ricerca italiana: tempi certi, risorse stabili, bandi calendarizzati. Niente più stop and go ai finanziamenti. Niente più ricerca “a singhiozzo”. La programmazione delle attività è un valore strategic x.com