Niente finanziamenti al docufilm su Regeni Mollicone | Li meritava ricostruzioni diffamatorie

Da periodicodaily.com 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il documento su Giulio Regeni non ha ricevuto finanziamenti, nonostante il tema fosse considerato importante. La motivazione ufficiale si riferisce a ricostruzioni giudicate diffamatorie all’interno del film. Le autorità hanno spiegato che i fondi non sono stati assegnati perché il contenuto del documentario non rispetta i criteri richiesti. La decisione è stata comunicata pubblicamente e ha suscitato diverse reazioni nel settore cinematografico.

(Adnkronos) – Il documentario su Giulio Regeni "meritava di essere finanziato per il tema". A dichiararlo è il presidente della commissione Cultura della Camera Federico Mollicone, responsabile Cultura e Innovazione di Fdi che parla di "retroscena falsi e diffamatori" in relazione alle polemiche degli ultimi giorni. "Sono fra quelli che pensa che dovremmo andare fino in fondo per ottenere la verità. Come ho già spiegato, non sapevo dell'esistenza di un documentario su Giulio Regeni. L’ho appreso solo dai giornali dopo le polemiche di Procacci", ha detto. Mollicone assicura di ritenere "meritevole di un finanziamento un documentario su un caso che ha ricordato un italiano torturato all’estero". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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